В Московской области стартовала акция “Победа в лицах”, приуроченная к 75-летию Великой победы.

Согласно сообщению пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, с начала мая на билбордах области размещают портреты героев войны. Кроме того, на каждом таком щите находятся QR-коды, благодаря которым можно перейти на страницу и прочитать о воспоминаниях ветеранов о войне.

Всего, как сообщается, в акции было задействовано около 300 билбордов, из которых 130 являются электронными.

Таким проектом, как отметила министр правительство МО по информационной политике, они хотели ещё раз поблагодарить героев. Также она рассказала, что интервью были подготовлены при содействии советов ветеранов и администрации.