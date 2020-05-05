В Минтрансе Московской области сообщили о том, что дорожные камеры помогли выявить 150 автомобилистов, не имевших цифровых пропусков.

В опубликованном сообщении говорится о том, что новая система фиксации нарушения режима самоизоляции начала свою работу 1 мая. В результате было выявлено 150 нарушителей, на которых уже составили административные протоколы. Отмечается, что водители перемещались по региону, не имея необходимых для этого пропусков.

Всем нарушителям отправили соответствующие уведомления. В СМИ напоминают, что за перемещение по Подмосковью без наличия разрешающих документов предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей.