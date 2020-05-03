В Московской области, согласно сообщению пресс-службы регионального правительства, для пациентов с диагнозом коронавируса были перепрофилированы 19 медучреждений.

Кроме того, в настоящее время продолжаются работы ещё в 13 больницах, где будет, в общей сложности, 4 тысячи койко-мест. Также в муниципалитетах ведётся организация “лёгких стационаров”. Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, когда только было принято решение об обустройстве лёгких стационаров, он наделся, что они останутся пустыми. Однако сейчас они полностью заняты.

В выставочном центре “Крокус Экспо”, а также в парке “Патриот”, подходит к концу подготовка двух крупных госпиталей, в каждом из которых запланировано по 1 500 койко-мест для пациентов с коронавирусом.