В Пермском крае организована проверка после того, как во время онлайн-урока школьникам был продемонстрирован порнофильм.

Как сообщается, инцидент произошёл в апреле на дистанционном уроке географии. К трансляции подключился неизвестный злоумышленник, который вмешался в урок и включил видеозапись порнографического характера.

О произошедшем сообщили местные СМИ, и после этого сообщения правоохранительные органы организовали проверку. В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Отмечается, что аналогичные происшествия были зарегистрированы и в ряде других регионов. Во всех случаях были организованы проверки или возбуждены уголовные дела.