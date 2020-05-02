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В Пермском крае организована проверка после того, как во время онлайн-урока школьникам был продемонстрирован порнофильм.

Как сообщается, инцидент произошёл в апреле на дистанционном уроке географии. К трансляции подключился неизвестный злоумышленник, который вмешался в урок и включил видеозапись порнографического характера.

О произошедшем сообщили местные СМИ, и после этого сообщения правоохранительные органы организовали проверку. В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Отмечается, что аналогичные происшествия были зарегистрированы и в ряде других регионов. Во всех случаях были организованы проверки или возбуждены уголовные дела.

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