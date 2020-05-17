В Орловской области две несовершеннолетние девушки осквернили памятник Тургеневу в парке культуры и отдыха.

Инцидент произошёл в городе Мценск. Как сообщается, две девушки, 15-ти и 17-ти лет нанесли оскорбительную надпись на памятник, однако их заметила женщина, которая и сообщила в правоохранительные органы. Девушек задержали на месте инцидента. Причины для совершения вандализма они объяснить не смогли.

Так как девушки являются несовершеннолетними, их родители будут привлечены к административной ответственности за недостаточный контроль над их поведением. Им придётся заплатить штраф.

По факту инцидента проводится проверка, также сообщается, что памятник уже был приведён в нормальный вид.