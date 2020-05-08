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В Оренбургской области 40-летнему иеромонаху Клименту (Кораблеву) было предъявлено обвинение в педофилии.

Как сообщает Анжелика Линькова, представитель регионального управления Следственного комитета, в 2019 году трое несовершеннолетних мальчиков подвергались насилию. Свою вину мужчина не признал, также он отказался давать показания. В итоге, в качестве меры пресечения он был заключён на два месяца под стражу.

В настоящее время следователи осуществляют проверку и установление всех обстоятельств инцидента. Кроме того, они выясняют принадлежность обвиняемого к другим аналогичным преступлениям.

На сайте Бузулукской епархии сообщается, что пока ведётся следствие, иеромонах со 2 мая запрещён в священнослужении.

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