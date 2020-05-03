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В Новокузнецке ведётся поиск двух 12-летних девочек, которые пропали ещё три дня назад.

Согласно имеющейся информации, две школьницы, Яна и Даша, ушли из социального учреждения в неизвестном направлении ещё 30 апреля, и так и не вернулись. Причины, по которым они могли пропасть, не называются.

Как сообщается, Яна была облачена в красную трикотажную кофту, чёрные брюки и кроссовки. Даша была одета в бежевую майку, джинсы и кеды с разноцветными шнурками. Рост девочек около 160 сантиметров, они имеют светло-русые волосы и голубые глаза.

К поискам школьниц присоединились волонтёрские организации, однако на данный момент безрезультатно. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Как отмечается, одна из девочек ранее уже уходила из детского дома.

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