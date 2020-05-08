читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей, которых обвиняют в изнасиловании девушки.

Согласно информации следствия, 3 марта 2019 года компания, состоящая из пяти пьяных мужчин, заметили в одном из ночных клубов потерпевшую – 24-летнюю девушку. Она также была в нетрезвом состоянии. Они, используя грубую физическую силу, завели её в туалет, где и по очереди совершили насилие.

Девушка сумела запереться в кабинке, откуда она и позвонила в правоохранительные органы. В скором времени насильники были установлены и задержаны. В качестве меры пресечения их поместили под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Основатель “Аллтека” Дмитрий Босов покончил с собой

Глава совета директоров группы “Аллтек”, миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Его… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.05.2020
  • читать 1 минуту

Россия перебросила в Сирию свыше сотни танков Т-90

В арабском информагентстве Al-Masdar News сообщили о прибытии в порт Тартус, расположенном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Британская певица Адель продемонстрировала свою внешность после сильного похудения. Как сообщается, она… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 06.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 8 мая – ясно, до 11 °C | город Мытищи, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 8 мая – переменная облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 8 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев, 8 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск, 8 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир, 8 мая – пасмурно, до 15 °C |