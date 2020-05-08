В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей, которых обвиняют в изнасиловании девушки.

Согласно информации следствия, 3 марта 2019 года компания, состоящая из пяти пьяных мужчин, заметили в одном из ночных клубов потерпевшую – 24-летнюю девушку. Она также была в нетрезвом состоянии. Они, используя грубую физическую силу, завели её в туалет, где и по очереди совершили насилие.

Девушка сумела запереться в кабинке, откуда она и позвонила в правоохранительные органы. В скором времени насильники были установлены и задержаны. В качестве меры пресечения их поместили под стражу. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.