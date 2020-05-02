В Москве 75-летнего пенсионера, у которого был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции, врачи бросили в подъезде его дома.

Как сообщается, сначала пожилой мужчина был госпитализирован с сердечным приступом. Это произошло в начале апреля. Но из-за того, что в скором времени эту больницу перепрофилировали для заражённых коронавирусом, его отправили домой.

18 апреля пенсионер был госпитализирован, на этот раз в клиническую больницу №36, снова из-за сердечного приступа. Спустя некоторое время у него повысилась температура, а анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат. Заведующая больницей потребовала у семьи пенсионера забрать его и направить на самоизоляцию.

День спустя пенсионера довезли до его места жительства, и оставили у подъезда, не проводив до квартиры. В итоге он не сумел самостоятельно дойти до квартиры и потерял сознание. Его нашли соседи, которые попытались оказать ему помощь. О диагнозе коронавируса они не знали.

В настоящее время пожилой мужчина госпитализирован в 15-ю инфекционную квартиру, его соседи по подъезду находятся под наблюдением врачей.