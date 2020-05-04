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Николай Бриков, внештатный эпидемиолог российского Министерства здравоохранения, отметил, что сейчас в России коронавирус распространяется уже внутри страны.

Согласно словам специалиста, раньше инфекция носила завозной характер, то есть она попала в РФ вместе с туристами, вернувшимися из-за границы. При этом многие люди заболели только через 2-3 недели после возвращения на родину по причине продолжительного инкубационного периода COVID-19.

Теперь в стране наступила новая фаза развития эпидемии – происходит местное распространение заболевания. На это указывает формирование большого количества источников инфекции. Активнее всего данная болезнь распространяется во время контактов родственников и в многолюдных местах.

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