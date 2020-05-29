В Челябинской области два 15-летних подростка пострадали из-за удара током.

Инцидент произошёл в Миассе. Как сообщается, два приятеля решили порыбачить, и, идя по берегу вдоль реки, слишком близко подошли к линиям электропередач.

Один из мальчиков подошёл слишком близко к проводам, в результате чего его ударило током через удочку. “Скорая помощь”, вызванная на место происшествия, госпитализировала его в городскую больницу. Пострадавший находится в медикаментозной коме и подключён в ИВЛ. Также от удара током пострадал его приятель, получивший ожоги лица, шеи и конечностей.

Отмечается, что рыбалка рядом с ЛЭП может быть весьма опасной. Для получения травмы не обязательно даже иметь прямой контакт с токоведущими элементами, достаточно лишь поднять удочку над проводами.