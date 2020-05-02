Сотрудники МЧС посоветовали россиянам при экстренной госпитализации, связанной с COVID-19, взять с собой мобильные девайсы и предметы личной гигиены.

До поездки в медучреждение необходимо заняться подготовкой сумки, в которую следует положить важные документы, включая страховой полис и паспорт. В рюкзаке должны также лежать столовые приборы, мыло, расческа, туалетная бумага, шампунь, полотенце, зубная паста и щетка, а также кружка.

Не стоит забывать о своем смартфоне, ноутбуке, планшете и других гаджетах, с помощью которых можно общаться с родными или вести рабочую деятельность. Все они должны быть обеспечены зарядными устройствами. Что касается одежды, то пациентам понадобится нижнее белье, халат, спортивные вещи, пижама и обувь для смены.