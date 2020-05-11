В Ленинградской области коронавирусная инфекция была выявлена ещё у 66-ти человек, проживающих в 35 населённых пунктах региона, которые находятся в семи районах.

Больше всего случаев было выявлено в Гатчинском и Всеволожском районах – 12 и 6 новых пациентов за сутки соответственно. Также в девяти районах не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.

Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки 27 жителей региона полностью излечились от инфекции и были выписаны домой. Всего в Ленинградской области от коронавируса выздоровело 450 пациентов по состоянию на 11 мая. Больше всего человек вылечилось во Всеволожком – 214 пациентов, Выборгском – 86, и Гатчинском районах – 47 пациентов.

Общее число заражённых за всё время эпидемии составляет 1 566 человек, из них шестеро скончались.