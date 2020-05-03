читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленинградской области в преддверии 75-летия Великой победы проходят “противовирусные” субботники в рамках областной акции.

В акции приняли участие специалисты районной администрации, волонтёры, а также представители общественного объединения “ЮНАРМИЯ”. В рамках субботника они занимаются уборкой территорий воинских захоронений, а также покраской оград по всему периметру.

Как сообщается, подобные субботники будут проходить вплоть до 9 мая. Они будут проводиться на военных мемориалах, памятниках и братских могилах Ленинградской области.

При этом, как отмечается, участники акции со всей серьёзностью относятся к угрозе коронавирусной инфекции – они были облачены в защитные маски и перчатки, а также соблюдали социальную дистанцию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Более 47 тыс. семей получили выплаты на детей в Ленинградской области

Представители администрации Ленинградской области сообщили о том, что в регионе в рамках… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Москве изменился график работы городских учреждений на майские праздники

На портале московского правительства появилась информация о том, что у центров социальной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Тульской области пик коронавируса придется на конец мая

Специалисты в области медицины сообщают, что на территории Тульской области пик распространения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 мая – дождь, до 10 °C | город Мытищи, 3 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 мая – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 3 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир, 3 мая – небольшой дождь, до 17 °C |