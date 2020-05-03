В Ленинградской области в преддверии 75-летия Великой победы проходят “противовирусные” субботники в рамках областной акции.

В акции приняли участие специалисты районной администрации, волонтёры, а также представители общественного объединения “ЮНАРМИЯ”. В рамках субботника они занимаются уборкой территорий воинских захоронений, а также покраской оград по всему периметру.

Как сообщается, подобные субботники будут проходить вплоть до 9 мая. Они будут проводиться на военных мемориалах, памятниках и братских могилах Ленинградской области.

При этом, как отмечается, участники акции со всей серьёзностью относятся к угрозе коронавирусной инфекции – они были облачены в защитные маски и перчатки, а также соблюдали социальную дистанцию.