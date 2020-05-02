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В Лужском районе Ленобласти жительница Санкт-Петербурга нашла тело пенсионера, считавшегося пропавшим уже почти девять лет.

Как сообщается, женщина пришла в полицию 1 мая около 20:00 часов. Она рассказала, что нашла останки человека с частично сохранившейся одеждой, когда совершала уборку на дачном участке.

Страшная находка была совершена в садоводстве “Рассвет-1”. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили в кармане пиджака погибшего его документы. Это оказался житель Петергофа, родившийся в 1934 году. Как оказалось, он пропал ещё девять лет назад – его искали, начиная с сентября 2011 года.

В настоящее время останки мужчины отправлены на экспертизу для установления причин смерти.

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