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В Ленинградской области, согласно сообщению пресс-службы правительства, зафиксировано более 215 людей с укусами клещей.

При этом среди всех зарегистрированных случаев укусов клещей 76 – дети. Как отмечается, случаи укусов были обнаружены во всех районах области.

Из-за коронавируса посещение парков и лесов запрещено, однако клеща можно подцепить и на собственном дачном участке. Как напоминает Роспотребнадзор, в случае обнаружения укуса клеща следует незамедлительно обратиться в ближайшую больницу. Несмотря на то, что из-за эпидемии коронавируса прием пациентов временно приостановлен до 11 мая, укус клеща считается экстренным случаем, и врачи оказаны оказать помощь.

Если же клеща удалось удалить самостоятельно, рану требуется обработать спиртом или йодом, а клеща сдать в лабораторию.

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