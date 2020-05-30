В Курской области за прошедшие сутки был подтверждён ещё 71 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, среди новых заболевших основная часть, 23 человека, в возрасте от 50 до 64 лет. Старше 65 лет – 12 новых пациентов. Ещё 16 человек имеют возраст 30-49 лет, и 8 пациентов в возрасте от 18 до 29 лет.

Среди несовершеннолетних один человек в возрасте 15-17 лет, 6 человек от 7 до 14 лет, три заболевших ребёнка имеют возраст от года до шести лет, и ещё двоим меньше года.

Всего под медицинским наблюдением находятся 1 564 жителя региона. Из них 240 находятся в больнице, остальные не имеют признаков заболевания и пребывают дома. Общее число заболевших за время эпидемии – 2 922 пациента.

За прошедшие сутки 94 пациента выздоровели. Общее число излечившихся – 1 347 человек.