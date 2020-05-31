В Красноярске ведётся ремонт самолёта, в который попала молния

В Красноярске во время захода на посадку грузового самолёта Ан 124-100 авиакомпании “Волга-Днепр” в него ударила молния.

Инцидент произошёл во вторник, 26 мая. Происходящее попало на видео, и в кадре можно увидеть, как молния рассекает небо и попадает в носовую часть самолёта.

Несмотря на произошедшее, самолёт совершил успешную посадку и был отправлен на техобслуживание. В инциденте никто не пострадал, груз был доставлен на другой самолёт и отправлен в место назначения.

В результате удара молнии пострадал носовой обтекатель, который вогнулся вовнутрь, также с него облетела краска. В Красноярск были направлены люди для проведения необходимого ремонта, также отправлены требуемые запчасти. Планируется, что ремонтные работы будут завершены 1 июня.

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