В городе Краснокаменск Забайкальского края неизвестные хулиганы в День Победы испортили трибуну, написав на ней оскорбления в адрес Владимира Путина.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом “Инцидент Краснокаменск”, оскорбительная надпись была сделана на одной из трибун, находящейся на проспекте Строителей. По словам очевидца, её заметили в десятом часу утра. Здесь уже находились сотрудники правоохранительных органов. Для ликвидации надписи была куплена краса и вызваны маляры.

Глава городской администрации Юрий Диденко подтвердил информацию и сообщил, что сейчас этим делом занимается полиция и ФСБ. Также он отметил, что в месте, где была нанесена надпись, публичных мероприятий не планировалось, а надпись оперативно закрасили.