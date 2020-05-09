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В городе Краснокаменск Забайкальского края неизвестные хулиганы в День Победы испортили трибуну, написав на ней оскорбления в адрес Владимира Путина.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом “Инцидент Краснокаменск”, оскорбительная надпись была сделана на одной из трибун, находящейся на проспекте Строителей. По словам очевидца, её заметили в десятом часу утра. Здесь уже находились сотрудники правоохранительных органов. Для ликвидации надписи была куплена краса и вызваны маляры.

Глава городской администрации Юрий Диденко подтвердил информацию и сообщил, что сейчас этим делом занимается полиция и ФСБ. Также он отметил, что в месте, где была нанесена надпись, публичных мероприятий не планировалось, а надпись оперативно закрасили.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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