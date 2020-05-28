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В Коврове суд вынес несколько постановлений о совершённых административных правонарушениях в отношении местных жителей, нарушивших режим самоизоляции.

Так, на пять тысяч рублей оштрафовали мужчину, который 25 мая употреблял алкогольные напитки поблизости от одного из домов. По словам нарушителя, он прибыл в Ковров из посёлка Пакино, приобрёл бутылку водки и решил выпить её на улице.

На шесть тысяч рублей был оштрафован ещё один местный житель, который находился на улице в 23:40, не имея на это уважительной причины. Как мужчина объяснил стражам правопорядка, он знал о самоизоляции, но, несмотря на это, решил пойти в гости к своей подруге.

В настоящее время постановления ещё не вступили в законную силу.

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