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В Кингисеппе 9 мая был открыт памятник Герою России Владимиру Александрову.

Согласно опубликованной информации, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории мемориала “Роща пятисот” в Кингисеппе почтили память не только тем солдатами, которые погибли в войне 1941-1945 годов. Там был установлен бронзовый бюст солдата Владимира Александрова, погибшего в бою во Второй чеченской войне в 2000 году.

Владимир Александров является уроженцем Ивангорода. Он был призван 16 июня 1999 года, и являлся рядовым пулеметчиком. Александров состоял в 6-й роте 104-го парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ и погиб во время боя, проходившего в Аргунском ущелье в 2000 бою с 29 февраля по 1 марта.

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