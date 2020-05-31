Владислав Шапша, руководитель Калужской области, указал на то, что пик пандемии коронавирусной инфекции в регионе был пройден.

Дело в том, что губернатор области разместил графики, на которых демонстрируется количество новых случаев инфицирования и число выздоровевших за текущий месяц. На них можно увидеть, что второй показатель начал превалировать над первым. Подобная тенденция наблюдается в течение нескольких последних дней.

В средствах массовой информации напоминают, что общее количество зараженных COVID-19 в регионе составляет 3923 человека. При этом из медицинских учреждений в связи с выздоровлением было выписано 1469 пациентов.