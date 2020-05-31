В Калуге в ночь на 30 мая произошла жёсткая авария во время сильного ливня.

Инцидент произошёл на улице Телевизионная поблизости от Сосновой рощи, примерно в 22 часа вечера. Согласно предварительной версии, водитель автомобиля Mazda 626 из-за дождя не сумел справиться с управлением, и врезался в столб. По словам очевидцев, перед этим водитель также наехал на яму.

В результате инцидента пострадала девушка, находившаяся в машине. Она получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медучреждение. Также пострадал мужчина, но его травмы были менее серьёзными.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции, всего девять человек и три единицы техники.