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В Калининградской области был продлен запрет на оказание некоторых видов медицинской помощи в стационарах.

Причиной для принятия подобного решения является ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе в связи с коронавирусной инфекцией, и рост числа заразившихся. Отмечается, что, несмотря на запрет, отказ в помощи пациенту, что состояние здоровья тяжёлое и может повлечь угрозу жизни и здоровью, недопустим.

Данные ограничения касаются медицинских услуг по косметологии, мануальной терапии, массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии, а также медицинской реабилитации, рефлексотерапии и пластической хирургии. Кроме того, под запретом находится и стоматологическая помощь, за исключение экстренной и неотложной помощи и ортопедии.

Также отмечается, что в настоящее время уже оказывается плановая амбулаторная помощь.

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