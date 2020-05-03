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На территории Республики Хакасия за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был официально подтвержден у шести человек, причем четверо из них оказались медиками.

Всего в регионе с момента начала эпидемии COVID-19 болезнью заразились 272 местных жителя, включая 31 ребенка. За этот период времени 7 пациентов умерли, а 22 – вылечились и выписались из медучреждений. Однако пока неизвестно, действительно ли коронавирус стал причиной смерти этих людей.

Отмечается, что под наблюдением врачей сейчас находятся почти 2 тысячи жителей республики. В обсерваторе держат 36 человек, а все остальные соблюдают режим самоизоляции. В больницах лечатся 147 пациентов, а 90 – сидят дома, так как болезнь у них протекает в легкой форме.

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