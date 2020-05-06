Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки вчера, 5 мая, было решено закрыть отделения кардиологии и неврологии Гатчинской клинической больницы.

На официальной страничке медицинского учреждения в социальной сети ВКонтакте сообщили о том, что для недопущения распространения коронавируса, начиная с 5 мая, приостановлен прием пациентов в два отделения корпуса терапевтики. Больных планируется отправлять в другие клиники.

Ранее Гатчинская КМБ прекратила принимать пациентов сразу по четырем профилям, включая хирургический и гинекологический. Неотложная медицинская помощь была переведена в медучреждение «Аэродром».