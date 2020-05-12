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В Ленинградской области, несмотря на послабления в мерах по ограничению распространения коронавирусной инфекции, продолжается санобработка в населённых пунктах.

Так, в Гатчинском районе санитарная обработка состоялась 12 мая. Как отмечается, Гатчинский район входит в “красную” зону по эпидемиологической обстановке в Ленобласти.

Согласно материалам из фоторепортажа, специалисты-дезинфекторы, облачённые в защитные костюмы и маски, вышли на улицы города с парогенераторами. Во время проведения противовирусной обработки специалисты прошлись по улицам района и тщательно обработали общественные пространства, такие как входы в магазины и торговые центры, остановки общественного транспорта, фасады домом, и так далее.

Также обработке были подвергнуты места общественного притяжения и контактные поверхности.

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