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В Екатеринбурге в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл ночью 30 мая на улице Кузнецова. Согласно имеющейся информации, сотрудники полиции прибыли на место по вызову соседей обвиняемого. Мужчина, как сообщается, изрубил топором их входную дверь.

На месте происшествия полицейские увидели подозрительного мужчину и потребовали его остановиться, но тот с ножом кинулся на одного из полицейских, ранив его в плечо. Второй сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие и нанесли злоумышленнику выстрел в ногу.

Мужчина был задержан, решается вопрос о выборе меры пресечения и помещении его под стражу. За нападение на сотрудника правоохранительных органов ему грозит от 12-ти лет до пожизненного заключения.

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