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Специалисты из Дании разработали роботизированную установку для взятия анализов на коронавирусную инфекцию у пациентов.

Как сообщается, устройство представляет собой манипулятор, закреплённый на специальной раме. Система имеет компьютерное зрение и инструмент для взятия проб, напечатанный на 3D-принтере. Для того, чтобы пациент сдал анализ, ему необходимо всего лишь на несколько секунд открыть рот. Благодаря такой разработке медицинские работники менее подвергаются риску заражения.

Созданием подобного устройства специалисты занимались всего около месяца. Установка уже прошла лабораторные испытания. В настоящее время ведётся оформление всех требуемых документов и, как отмечается, уже летом установка должна появиться в лабораториях.

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