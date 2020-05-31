читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Челябинске 30 мая сотрудники МЧС спасли двух мужчин в Шершневском водохранилище.

Как сообщается, тонущих заметили очевидцы, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС подплыли на лодке к тонущим и практически в последний момент вытащили одного из мужчин при помощи спасательной верёвки. Второй же мужчина не хотел перемещаться на лодку, и спасателям пришлось долго его уговаривать.

На берегу потерпевшие были переданы медикам, однако их помощь не потребовалась. Также выяснилось, что приятели решили переплыть водохранилище на спор, но на значительном расстоянии от берега у них закончились силы, и они начали звать на помощь. Предполагается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Дерек Колстад, сценарист фильма “Джон Уик”, сообщил, что фильм должен был выйти… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.05.2020
  • читать 1 минуту

Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130

В Интернете был размещен видеоролик, на котором демонстрируется первое боевое применение учебного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Китай прогнал эсминец США из своих территориальных вод

Военный корабль США у китайских территориальных границ попытался устроить провокацию, но был… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 30.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 31 мая – ясно, до 13 °C | город Мытищи, 31 мая – сильный дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 31 мая – переменная облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 31 мая – ясно, до 20 °C | Королев, 31 мая – ясно, до 21 °C | Подольск, 31 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Армавир, 31 мая – ясно, до 22 °C |