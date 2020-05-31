В Челябинске 30 мая сотрудники МЧС спасли двух мужчин в Шершневском водохранилище.

Как сообщается, тонущих заметили очевидцы, которые вызвали спасателей. Сотрудники МЧС подплыли на лодке к тонущим и практически в последний момент вытащили одного из мужчин при помощи спасательной верёвки. Второй же мужчина не хотел перемещаться на лодку, и спасателям пришлось долго его уговаривать.

На берегу потерпевшие были переданы медикам, однако их помощь не потребовалась. Также выяснилось, что приятели решили переплыть водохранилище на спор, но на значительном расстоянии от берега у них закончились силы, и они начали звать на помощь. Предполагается, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.