В Чебоксарах по улицам города проехались две девушки с обнажённой грудью.

Инцидент произошёл 6 мая. Мотоциклы, не имеющие номеров, проехались по улицам города, и за спинам у двух водителей находились практически обнажённые девушки. На них были лишь стринги, а также они не забыли о защите и надели шлемы. За этими двумя мотоциклистами ехал третий, не имеющий пассажира.

Происходящее было записано очевидцами на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети. Полиция тут же начала расследование и установление личностей мотоциклистов и девушек, и вскоре они были обнаружены.

Теперь всем им грозит административная ответственность. Мотоциклистам – за вождение без номерных знаков, девушкам – за появление в общественных местах без одежды.