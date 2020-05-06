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В Чебоксарах по улицам города проехались две девушки с обнажённой грудью.

Инцидент произошёл 6 мая. Мотоциклы, не имеющие номеров, проехались по улицам города, и за спинам у двух водителей находились практически обнажённые девушки. На них были лишь стринги, а также они не забыли о защите и надели шлемы. За этими двумя мотоциклистами ехал третий, не имеющий пассажира.

Происходящее было записано очевидцами на видео, которое впоследствии было опубликовано в Сети. Полиция тут же начала расследование и установление личностей мотоциклистов и девушек, и вскоре они были обнаружены.

Теперь всем им грозит административная ответственность. Мотоциклистам – за вождение без номерных знаков, девушкам – за появление в общественных местах без одежды.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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