В Башкирии у матери забрали семилетнего ребёнка-маугли.

Инцидент произошёл в городе Салават. Как сообщается, администрация города обратилась в суд с требованием лишить женщину родительских прав. Женщина, как отмечается, злоупотребляет спиртным, не занимается воспитанием ребёнка, а в квартире отсутствует газ и электричество, и царит полный беспорядок. Мальчик в свои семь лет не умеет разговаривать, общаясь лишь отдельными звуками, также не умеет одеваться и умываться, а ест только руками.

Мать ребёнка с заявлением не согласилась, сообщив, что квартира уже приведена в порядок, а в дальнейшем она сделает косметический ремонт.

В итоге, суд постановил лишить женщину родительских прав и взыскать с неё алименты на ребёнка. В настоящее время мальчик находится в социальном приюте.