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В издании «Вести» сообщают о том, что в городе Барнаул коронавирусную инфекцию подхватила одна из работниц налоговой инспекции.

Согласно предварительным сведениям, женщина заразилась не на работе. Однако специалисты все равно решили провести дополнительную дезинфекцию в месте, где работает инфицированная. Нескольких ее коллег, с которыми она непосредственно контактировала, отправили домой на карантин.

Отмечается, что в залах проведения операций и других помещениях налоговой инспекции Барнаула санитарную обработку проводят каждый день. Проводящие дезинфекцию специалисты в обязательном порядке надевают защитные маски, перчатки и костюмы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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