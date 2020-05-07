В издании «Вести» сообщают о том, что в городе Барнаул коронавирусную инфекцию подхватила одна из работниц налоговой инспекции.

Согласно предварительным сведениям, женщина заразилась не на работе. Однако специалисты все равно решили провести дополнительную дезинфекцию в месте, где работает инфицированная. Нескольких ее коллег, с которыми она непосредственно контактировала, отправили домой на карантин.

Отмечается, что в залах проведения операций и других помещениях налоговой инспекции Барнаула санитарную обработку проводят каждый день. Проводящие дезинфекцию специалисты в обязательном порядке надевают защитные маски, перчатки и костюмы.