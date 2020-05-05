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На днях на YouTube было опубликовано видео массового замора рыб, произошедшего в Астраханской области.

В ходе расследования был установлен человек, совершивший съёмку, а также место происшествия – поблизости от села Гусиной Икрянинского района. Как можно увидеть на видеокадрах, мёртвая рыба покрывает большую площадь как самого водоёма, так и берегов.

В настоящее время ведётся поиск виновных в произошедшей ситуации. По словам службы природопользования, к гибели рыбы мог привести дефицит кислорода и сильный перегрев воды из-за высоких среднесуточных температур. При этом отмечается, что инцидент произошёл на заброшенном, или неправильно используемом прудовом хозяйстве, а это значит, что в массовой гибели рыб виноват определённый человек.

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