В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов занимаются выявлением тех жителей региона, кто продолжает использовать транспорт, зарегистрированный на умерших людей.

Как отмечается, эти люди не совершают перерегистрацию имущества своих умерших близких и родственников ради того, чтобы не платить штрафы и налоги. Как было установлено, в регионе более двух тысяч местных жителей используют транспорт, зарегистрированный на умерших людей.

Вычисляются такие автомобили при помощи фото- и видеофиксации, после чего информация передаётся патрульным группам, которые останавливают нарушителей и привлекают их к административной ответственности. Также у водителей изымаются госномера, и им запрещается эксплуатировать автомобиль до устранения нарушений.