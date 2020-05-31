В Алтайском крае 30 мая утонули два мальчика, трёх и пяти лет.

Инцидент произошёл на реке Кулунда в селе Овечкино. Согласно предварительной информации, трое детей находились на берегу реки, при этом взрослые по какой-то причине за ними не присматривали.

В какой-то момент дети оказались в воде, и начали тонуть. Выплыть и выбраться на берег сумел лишь один из них, который и сообщил взрослым о произошедшем.

Поиском тел утонувших занялись водолазы. Вскоре тело одного из них было найдено, поиски второго заняли некоторое время. В настоящее время по факту инцидента организована проверка. Отмечается, что данное место не является местом отдыха и не приспособлено для купания.

С родителями погибших детей работают психологи.