В Адыгее полицейские спасли женщину, которую травмировал пьяный сожитель.

Как сообщается, 22 мая двое полицейских дежурили в Майкопе, когда примерно в шесть часов утра услышали крики о помощи. Из дома выбежала женщина, у которой полицейские заметили травмы. По её словам, её сожитель обезумел и набросился на неё с топором.

Мужчина был оперативно задержан в то время, когда он пытался спрятать топор. Выяснилось, что накануне он много выпил. Уже ночью он схватился за топор и накинулся на сожительницу.

На место происшествия была вызвана скорая помощь и следователи. Женщина была доставлена в больницу, ей оказали необходимую помощь. Сейчас она проходит лечение. Злоумышленник находится под стражей, в ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело.