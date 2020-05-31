Специалисты из Новой Зеландии и Великобритании в ходе своих исследований пришли к выводу, что шрифт Sans Forgetica, который был создан для улучшения запоминания, не способствует улучшению памяти.

Этот шрифт был придуман в Австралии в 2018 году. Создатели считали, что текст, который написан этим шрифтом, сложнее читать, и поэтому информация лучше запоминается. Однако учёные доказали, что это не совсем так.

Было проведено четыре эксперимента с 882 добровольцами в каждом. Выяснилось, что тексты, написанные этим шрифтом, действительно сложнее читаются, однако не оказывают никакого влияния на улучшение запоминания – разница между Sans Forgetica и Arial составила всего лишь 1%, что вполне вписывается в статистическую ошибку.