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Представители украинской генпрокуратуры сообщили, что судом Киева снова был арестован российский корабль, который нелегально добывал песок возле берегов Крыма.

Наименование судна не раскрывается, однако в одесском информационном агентстве «Думская» сообщают о том, что им является сухогруз под названием Seabreeze. Ранее отмечалось, что одесским судом был снят арест с корабля, задержанного, чтобы возместить убытки за нелегальную добычу ресурсов, размер которых составил 5 миллионов 200 тысяч долларов. Позднее прокуратура обжаловала данное решение.

Генпрокуратура заявляет, что песок добывался в заповедных районах черноморской акватории, находящихся неподалеку от крымского побережья. Дело позднее передали в департамент, занимающийся преступлениями, осуществленными в условиях войны.

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