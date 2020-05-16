Специалисты из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics выявили антитело, полностью блокирующее коронавирус.

Согласно опубликованной информации, учёные изучили миллиарды антител, и выявили среди них те, которые влияют на коронавирус. Затем они исследовали эти антитела и нашли одно из них, которое, по их словам, на 100% защищает клетки человеческого организма от заражения.

Как сообщается, это антитело обволакивает вирус и выводит его из организма, на это ему требуется четыре дня. В настоящее время испытания были совершены только в лабораторных условиях, и компания ещё не имеет разрешения на производство и выпуск препарата. Компания уже подала патент и готова к выпуску лекарства.

Отмечается, что это именно лекарственный препарат, который покажет свою эффективность ещё до выпуска вакцины от коронавируса.