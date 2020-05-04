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В последнем выпуске шоу “Холостяк” проект покинула Дарья Хаитметова.

Как обосновал своё решение Антон Криворотов, девушка до сих пор не озвучила своего вывода о нём. Также он отметил, что у него нет оснований знакомиться с родственниками и друзьями Дарьи.

Решение Антона весьма расстроило девушку, она даже отказалась обниматься с ним на прощание, заявив, что не будет этого делать, так как он предпочёл других женщин. С соперницами же Дарья рассталась весьма мирно.

Говоря о своём будущем, девушка сообщила, что, возможно, когда-нибудь ещё поучаствует в каком-нибудь реалити-шоу. Однако больше этого ей бы хотелось сняться в сериале или в кино, так как ей хочется сыграть персонажа по сценарию, а не саму себя.

Как отмечается, она уже попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в музыкальном видео исполнителя Pharaon. Но, по как Дарья сообщила, клип с её участием не выйдет.

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