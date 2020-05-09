читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкий футболист Цевхер Токташ, игрок любительского клуба “Бурса Йилдирим Спор”, признался в убийстве своего младшего сына.

23 апреля футболист обратился за помощью к врачам, так как у его пятилетнего сына была высокая температура и проблемы с дыханием. И мужчина, и мальчик были изолированы, так как у ребёнка симптомы напоминали коронавирусную инфекцию. Ребёнок был направлен в отделение интенсивной терапии, где скончался через несколько часов.

Спустя 11 жней после инцидента, Токташ пришёл в полицию и сознался, что убил своего сына, когда они были в комнате одни. Он положил подушку ему на лицо и около 15-ти минут удерживал, несмотря на сопротивление мальчика. Спортсмен поднял подушку лишь тогда, когда сын перестал двигаться.

Объясняя свой поступок, мужчина заявил, что не имеет психических отклонений, просто он никогда не любил своего младшего сына, начиная с его рождения. В настоящее время футболист арестован, он предстанет перед судом. Наказание предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Дочь миллиардера Жукова с парнем задержали на территории закрытого элитного пансионата

В Подмосковье на территории элитного пансионата в деревне Маслово были задержаны дочь… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту

Врач рассказала о прорывной технологии лечения коронавируса

Врач московской больницы рассказала о методах лечения, применяемых к пациентам с коронавирусной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту

Эксперт рассказал о роковой ошибке задержанного бизнесмена Быкова, обвиняемого в убийстве

В четверг был задержан бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков. Он фигурирует в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 08.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 9 мая – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи, 9 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский, 9 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск, 9 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев, 9 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск, 9 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 9 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C |