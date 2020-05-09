Турецкий футболист Цевхер Токташ, игрок любительского клуба “Бурса Йилдирим Спор”, признался в убийстве своего младшего сына.

23 апреля футболист обратился за помощью к врачам, так как у его пятилетнего сына была высокая температура и проблемы с дыханием. И мужчина, и мальчик были изолированы, так как у ребёнка симптомы напоминали коронавирусную инфекцию. Ребёнок был направлен в отделение интенсивной терапии, где скончался через несколько часов.

Спустя 11 жней после инцидента, Токташ пришёл в полицию и сознался, что убил своего сына, когда они были в комнате одни. Он положил подушку ему на лицо и около 15-ти минут удерживал, несмотря на сопротивление мальчика. Спортсмен поднял подушку лишь тогда, когда сын перестал двигаться.

Объясняя свой поступок, мужчина заявил, что не имеет психических отклонений, просто он никогда не любил своего младшего сына, начиная с его рождения. В настоящее время футболист арестован, он предстанет перед судом. Наказание предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока.