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Telegram-канал “Рыбарь” опубликовал расследование журналистов о противостоянии беспилотных летательных аппаратов “Байрактар” Турции и российских ЗРПК “Панцирь-С1”.

Как отмечается, некоторая часть “Панцирей” была потеряна из-за боевых расчётов, также в вину вменяется качество их шасси. Часть комплексов была уничтожена на марше или после израсходования боекомплекта. Всего было уничтожено 10 комплексов, стоимость каждого из которых составляет 15 миллионов долларов.

При этом, согласно официальному заявлению Турции, они потеряли 54 беспилотника. Стоимость дронов – пять миллионов долларов. Таким образом, потери Турции более значительные, при этом турецкие СМИ показывают только уничтоженные “Панцири”, ничего не говорят о своих сбитых дронах.

Как считают в “Рыбаре”, СМИ Турции намеренно негативно высказываются о российских ЗРПК “Панцирь-С1”.

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  • Анна
  • 24.05.2020
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