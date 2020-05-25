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Студия мультипликации Pixar впервые сняла анимационную картину с героями, имеющими нетрадиционную ориентацию.

На стриминговой площадке Disney+ недавно было опубликован тизер нового короткометражного мультфильма под названием Out, рассказывающего о персонаже гее. История ленты крутится вокруг молодого человека по имени Грег, переживающего из-за того, что он решился переехать к своему парню Мануэлю.

Его переживания связаны с тем, что родители парня ничего не знают о его ориентации. Поэтому он боится того, что они негативно воспримут данную информацию. Грег старается скрывать свои отношения от родственников. По словам Джима Морриса, руководителя Pixar, их новый мультфильм значительно отличается от предыдущих творений студии.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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