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В агентстве The National Interest, издаваемом в США, сообщают, что советская система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», пугает Вашингтон возможностью нанесения автоматического ядерного удара.

Согласно словам автора материала, запуск российских МБР с ядерными боеголовками будет осуществлен сразу же после возможной ядерной атаки со стороны Соединенных Штатов. Об угрозе уникальный комплекс сможет узнать благодаря особым датчикам, фиксирующим резкий всплеск радиации и высокую сейсмическую активность.

Затем система начнет проверять полученные данные и попытается связаться с Генеральным штабом. Только после этого она даст команду за запуск всех ядерных ракет, которые не были уничтожены США. То есть ответный удар будет осуществлен даже при полном уничтожении России.

Футбол:
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