Специалисты общественной организации “Союз безопасности дорожного движения” разработали пошаговую инструкцию на случай попадания в ДТП в Подмосковье.

В первую очередь следует остановить движение автомобиля, затем включить аварийную сигнализацию. После этого необходимо выставить знак аварийной остановки и убедить в отсутствии пострадавших. Затем следует позвонить в Центр безопасности дорожного движения по телефонам 112 или 8-495-989-29-80. При отсутствии пострадавших оператор переключит на бесплатную горячую линию ГКУ ЦБДД МО.

Как отмечается, специалист окажет помощь с фотовидеофиксацией, проверит фото на достаточность и поможет заполнить извещение о ДТП. Согласно правилам фотофиксации, изображение должно быть сделано в течение 60-ти минут после аварии, также необходимо включить геолокацию. Снимок должен быть сделан с четырёх сторон с привязкой к месту и объектам инфраструктуры. На фото должен быть виден госномер, места повреждений и следы торможения.

Также отмечается, что оформить ДТП без сотрудников правоохранительных органов можно, если в аварии участвовали два автомобиля и не пострадало другое имущество. Кроме того, у участников аварии имеются актуальные полисы ОСАГО и нет между собой разногласий.

Если есть разногласия или не получается оформить извещение о ДТП, можно приехать на своих автомобилях в “Центр помощи при ДТП”, не дожидаясь сотрудников ГИБДД. Перед этим необходимо взять контактные данные свидетелей, нарисовать схему ДТП и подписать её обоими участниками.