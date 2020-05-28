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Военные инженеры из США создали новый способ использования авиационных бомб.

Как сообщается, эта методика основана на применении сбрасываемой платформы CLEAVER. На этой платформе устанавливают бомбы. Затем платформа выпускается, держась в вертикальном положении за счёт парашютов. После этого происходит запуск боеприпасов.

Используя её, военно-транспортные самолёты могут выполнять задачи бомбардировщиков. Так, как отмечается, такой способ сделает возможным уничтожение стационарных целей и движущихся объектов.

Платформа в настоящее время уже была протестирована и продемонстрировала успешные результаты. В тестировании также были задействованы военно-транспортные самолёты C-130 “Геркулес” и C-17 Globenaster.

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