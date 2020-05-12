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Около двух недель назад Россия провела военные учения в Арктике, взбудоражив тем самым другие страны, в особенности те из них, которые имеют претензии на Арктику.

Так, десантники совершили прыжок с высоты в 10 километров в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Также отмечается, что были задействованы новейшие разработки, такие как парашютные системы, кислородные аппараты и навигационное оборудование.

В недавней статье об этих учениях написали СМИ Канады. Как отмечается в материале, никто на Западе не представляет военную стратегию России, и их беспокоит то, что они неверно понимают действия русских. Отмечается, что военные Запада сильно отстают от своих коллег из России, и необходимо делать всё, чтобы догнать их.

Уточняется, что Канада также проводит в Арктике учения, но они приходятся на более лёгкое летнее время, в то время как Россия провела учения в более суровых условиях. Таким образом, в ситуации реального столкновения у Канады и других стран НАТО мало шансов против русских.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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  • Анна
  • 11.05.2020
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