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Правительственная армия Сирия взорвала два бульдозера Турции, находившихся в провинции Идлиб, в ответ на уничтожение своей бронетехники боевиками.

В сирийских СМИ заявили о том, что военнослужащие правительственной армии атаковали турецких военных, поддерживающих боевиков в Идлибе. В результате были подорваны два бульдозера, принадлежавшие ВС Турции и осуществлявшие инженерные работы неподалеку от населенного пункта Саракиб.

Дамаск пошел на данный шаг, так как Анкара не желает или не может следить за тем, чтобы ее боевики соблюдали режим прекращения огня. Дело в том, что ранее протурецкие боевики совершили несколько нападений на сирийскую армию, уничтожив две ее бронемашины.

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