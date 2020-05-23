Сергей Лазарев в рамках передачи “Однажды” критически высказался о своих коллегах. Выпуск с его интервью выйдет в эфир в воскресенье, 24 мая.

Как он считает, людям в шоу-бизнесе в настоящее время недостаёт чувства вкуса и собственного достоинства. Отмечается, что многие знают Лазарева как прямолинейного и эмоционального человека, и, как предполагается, высказанное им мнение может спровоцировать конфликты.

Кроме того, в интервью Лазарев расскажет о своей личной жизни и своей карьере. На сцене исполнитель находится уже около двадцати лет, но однажды он совершил творческую паузу. Также Лазарев поделится причинами, почему испытал разочарование от своей профессии, и сообщит о своих планах на будущее.