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Сергей Лазарев в рамках передачи “Однажды” критически высказался о своих коллегах. Выпуск с его интервью выйдет в эфир в воскресенье, 24 мая.

Как он считает, людям в шоу-бизнесе в настоящее время недостаёт чувства вкуса и собственного достоинства. Отмечается, что многие знают Лазарева как прямолинейного и эмоционального человека, и, как предполагается, высказанное им мнение может спровоцировать конфликты.

Кроме того, в интервью Лазарев расскажет о своей личной жизни и своей карьере. На сцене исполнитель находится уже около двадцати лет, но однажды он совершил творческую паузу. Также Лазарев поделится причинами, почему испытал разочарование от своей профессии, и сообщит о своих планах на будущее.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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